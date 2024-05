Foto di archivio

L'uomo 88enne ha scagliato sei fendenti nei confronti della donna 75enne

Ha accoltellato la moglie con almeno sei fendenti e poi ha tentato il suicidio. Le urla della donna, che hanno preceduto il ferimento hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri. La coppia, lui 88enne e lei 75enne, stava litigando animatamente prima che il marito estraesse il coltello con cui ha provato ad ucciderla. La tragedia è avvenuta in un villino sulla Migliara 40 al confine tra i comuni di Sermoneta e Latina, nella provincia pontina. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri e due eliambulanze del 118 hanno trasportato la coppia in ospedale a Roma dove sono ricoverati in gravi condizioni. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Latina.

