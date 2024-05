L'impatto ha visto coinvolte una motocicletta Yamaha e una Fiato 500 guidata da un uomo di 29 anni

Un uomo di 37 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 4 di stamani sulla Prenestina, a Roma. Gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per i rilievi dell’incidente avvenuto all’intersezione tra via Prenestina e via Prenestina Nuova, tra una moto Yamaha e una Fiat 500.

Dopo lo scontro, il motociclista, italiano di 37 anni, è stato trasportato presso il Policlinico Tor Vergata, dove è successivamente deceduto. Il conducente della Fiat 500, un uomo italiano di 29 anni, il quale si è fermato a prestare i primi soccorsi, è stato condotto presso il Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti tossicologici di rito. Le pattuglie sono tuttora impegnate nei servizi di viabilità nella zona e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

