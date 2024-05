Successivamente il mezzo pesante ha impattato contro un'auto. Per l'uomo alla guida del furgone non c'è stato nulla da fare

Un uomo di 30 anni è morto questa mattina alle 11:16 a Parabiago (Milano), in viale Lombardia, nello scontro frontale tra un camion e un furgone. Successivamente il camion ha impattato contro un’auto. Per l’uomo alla guida del furgone non c’è stato nulla da fare. Il personale di Areu ha constatato il decesso sul posto.

Il passeggero del furgone è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda: per lui un trauma cranico e uno all’addome. Il conducente del camion ha riportato un trauma al bacino e uno ad una gamba ed è stato ricoverato in codice giallo nell’ospedale di Varese. Il conducente dell’auto non ha riportato ferite. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale.

