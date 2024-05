Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno respinto con una carica le persone che stavano avanzando in corteo verso la sede del Gruppo dei Sette

Scontri tra polizia e manifestanti a Venezia in occasione di una protesta organizzata contro il G7 Giustizia. Gli agenti della polizia in tenuta antisommossa hanno respinto con una carica le persone che stavano avanzando in corteo verso la sede del G7, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata