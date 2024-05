Felice Maurizio D'Ettore: "Stiamo sollecitando provvedimenti più rapidi possibili"

“C’è un’attenzione del governo e del Parlamento, un dibattito in corso. Noi stiamo sollecitando provvedimenti più rapidi possibili e li abbiamo anche proposti di recente alla relazione al Parlamento. Ma le soluzioni normative si fanno in conformità della Carta costituzionale e con la prospettiva non solo di incidere immediatamente sul sovraffollamento, ma anche di dare possibilità, speranze e rieducazione a coloro i quali hanno diritto ad averla pur in stato di detenzione e dopo la detenzione”. Lo ha dichiarato Felice Maurizio D’Ettore, Garante nazionale dei detenuti, intervistato a margine della conferenza stampa di presentazione della relazione annuale 2023 del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, che si è svolta presso il Consiglio Regionale della Campania, in merito al sovraffollamento delle carceri.

