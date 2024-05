Samuele Ciambriello: "Ci sono 2.706 persone che devono scontare un anno o due anni"

Presentata la relazione annuale 2023 del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, presso la sala del Consiglio Regionale della Campania a Napoli. “Stiamo registrando che ci sono una serie di provvedimenti che sono all’esame sia del parlamento che del governo, aspettiamo. Noi stiamo sollecitando, anche con i garanti regionali, dei provvedimenti che possano incidere immediatamente sul sovraffollamento. Non è un problema d’indulto, bisogna applicare le normative vigenti”, ha dichiarato Felice Maurizio D’Ettore, Garante nazionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, intervistato a margine della conferenza stampa. Anche per Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti per la Regione Campania, ci sono norme che possono contrastare il sovraffollamento: “In Campania abbiamo 2.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. Di queste persone, ci sono 2.706 persone che devono scontare un anno o due anni di carcere. Non sono camorristi, non sono pedofili, non sono trafficanti di droga. Spesso sono persone dimenticate, invisibili. Queste persone potrebbero uscire di galera, anche con pene alternative al carcere“, ha concluso il garante Ciambriello.

