Lo storico giornalista Rai, malato da anni di mesotelioma, è morto venerdì scorso

Si svolgeranno oggi a Roma, alle ore 14, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo, i funerali Di Franco Di Mare, come comunicato dalla famiglia dello storico inviato e direttore Rai. Di Mare, 68 anni è morto venerdì scorso: era malato da diversi anni di mesotelioma.

Qualche settimana fa era apparso in video per l’ultima volta a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio, denunciando l’assenza di vicinanza dell’azienda a seguito della sua malattia contratta a causa dell’esposizione all’uranio durante la guerra in Jugoslavia.

Franco di Mare, l’annuncio del tumore

“Ho preso un mesotelioma, un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell’aria. Si prende perchè si respirano particelle di amianto senza saperlo, senza rendersene conto, perchè una fibra d’amianto è seimila volte più piccola di un capello, seimila volte più leggera di un capello. Una volta liberata nell’aria non si deposita più per terra, e ha un tempo di conservazione lunghissimo, può restare lì in attesa sino a 30 anni, e quando si manifesta ahimè, di solito è troppo tardi”. Con queste parole Franco Di Mare aveva annunciato la sua malattia, presentando da Fabio Fazio il suo libro ‘Le parole per dirlo’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata