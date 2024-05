È successo al Quarticciolo, una delle piazze di spaccio più grandi della Capitale

Un uomo italiano di 27 anni, Marco Di Veglia, è morto dopo aver ingoiato alcune dosi di cocaina per sfuggire a un controllo. Il fatto, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuto in via Manfredonia al Quarticciolo, una delle piazze di spaccio più grandi di Roma, al Prenestino accanto a via Palmiro Togliatti. Sul posto la guardia di finanza che stava effettuando il controllo. Il decesso secondo quanto si apprende sarebbe stato provocato dalla rottura degli ovuli di cocaina nello stomaco.

Disposta l’autopsia

La procura della Repubblica di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo del 27enne. Nelle prossime ore gli investigatori della guardia di Finanza e la polizia del distretto del Prenestino invieranno una prima informativa a pizzale Clodio sull’accaduto. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse Di Veglia aveva ingoiato la droga prima della perquisizione personale che aveva dato esito negativo. Poco dopo aver accusato il malore e essersi accasciato a terra aveva confidato ad alcuni passanti di sentirsi male e di aver ingoiato gli ovuli per non essere arrestato.

