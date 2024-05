Era sfuggito, lo scorso 29 febbraio, all'operazione antidroga 'Perseverant'

Il 23enne Sebastian Ionut Gutuman è stato arrestato a Pamplona, in Spagna. L’uomo era sfuggito lo scorso 29 febbraio all’operazione ‘Perseverant’, la retata condotta dai carabinieri di Reggio Calabria che aveva fatto luce sui flussi di droga fra i giovani della Piana di Gioia Tauro. Convinto di essere ormai fuori dal raggio di azione dei militari dell’Arma, il catturato e la sua famiglia conducevano a Pamplona una vita normale, in totale anonimato. I carabinieri però riusciti a bucare il circuito di telefoni ‘citofoni’ utilizzato dal Gutuman fino a quando la madre del ragazzo, parlando con un parente, ha rivelato di aver lasciato l’Italia e di essere in Spagna.

A questo punto è stato attivato il servizio di Cooperazione internazionale del ministero dell’Interno, che, presi contatti con la controparte spagnola, ha permesso lo scambio di informazioni fra carabinieri e i gendarmi della Guardia Civil. Per il ricercato 23enne sono scattate le manette. Ritornato ora in Italia, attende il processo sottoposto a misura cautelare. Con Gutuman, i carabinieri hanno assicurato alla giustizia tutti gli indagati dell’operazione ‘Perseverant’.

