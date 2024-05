Altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui il fratellino della vittima, di nove anni

Incidente mortale in provincia di Bergamo nella notte. A perdere la vita una bambina di otto anni.

Altre quattro persone coinvolte sono state portate in ospedale per le ferite riportate: tra di esse c’è il fratello della piccola, di nove anni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23, sulla ex strada statale 671 a Clusone, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta. Uno dei feriti è stato portato in codice rosso in ospedale a Brescia. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, quattro ambulanze e i vigili del fuoco.

