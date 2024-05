Cinque operai hanno perso la vita durante dei lavori di manutenzione nelle fognature

Epifanio Assazia, 70 anni; Giuseppe La Barbera; Giuseppe Miraglia; Roberto Ranieri, 51 anni; Ignazio Giordano, 58 anni. Sono i nomi delle vittime della strage di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Giovanni D’Aleo è l’operaio ricoverato, al momento in buone condizioni. Gli operai hanno perso la vita durante alcuni lavori di manutenzione all’impianto di sollevamento delle acque reflue di Amap, lavori che erano stati appaltati alla società Quadrifoglio di Partinico. Non è escluso che i lavori siano stati subappaltati ad altra azienda.

