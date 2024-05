Accusata di omicidio si è avvalsa di facoltà di non rispondere al Pm. Sul corpo dell'uomo diverse ferite da taglio

Una donna ha ucciso il marito a Bicinicco, in provincia di Udine. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata la donna a chiamare i carabinieri e autodenunciarsi e sarebbe quindi stata fermata. Sia lei che l’uomo sarebbero italiani, di circa 40 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palmanova e il nucleo investigativo di Udine.

Donna trovata dai carabinieri con abiti sporchi di sangue

Silvia Comelli, la donna di 42 anni accusata di aver ucciso Stefano Lurigh di 43 anni in una casa al secondo piano di un’abitazione in via Roma a Udine, dopo aver commesso l’omicidio ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso l’uomo, suo conoscente. Una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Palmanova è intervenuta prontamente in quella località e ha rintracciato in strada la 43enne con ancora indosso gli abiti sporchi di sangue. È quanto si legge in un comunicato stampa dei carabinieri di Udine.

Su corpo uomo diverse ferite da taglio

Sul corpo di Stefano Lurigh di 43 anni sono state trovate “numerose ferite da taglio“. L’uomo è stato ucciso ieri sera in una casa al secondo piano di un’abitazione in via Roma a Udine. Per l’omicidio è stata fermata una sua conoscente Silvia Comelli, di 42 anni. È quanto si legge in un comunicato stampa dei carabinieri di Udine. La donna lo avrebbe ucciso con un paio di forbici e poi gli avrebbe lanciato sul volto dell’acido muriatico.

Donna accusata di omicidio si avvale di facoltà di non rispondere

Silvia Comelli, la donna di 42 anni accusata di aver ucciso Stefano Lurigh di 43 anni in una casa al secondo piano di un’abitazione in via Roma a Udine alla presenza del proprio difensore, si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del Pubblico Ministero, che ha poi emesso a carico dell’indiziata il provvedimento di fermo. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, la fermata è stata portata presso la Casa Circondariale di Trieste. Le indagini sono ancora in corso per determinare il movente e l’esatta dinamica del delitto. È quanto si legge in un comunicato stampa dei carabinieri di Udine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata