Lungo il corteo esposte le bare di legno per ricordare le migliaia di vittime nei luoghi di lavoro

Oltre un migliaio i partecipanti al corteo del Primo maggio di Napoli organizzato dai Cobas insieme ai movimenti antagonisti, disoccupati e movimento Pro-Palestina. I manifestanti, partiti da piazza del Gesù, hanno sfilato per le strade del centro raggiungendo la sede dell’Unione industriali in piazza dei Martiri dove sono stati lanciati palloncini di vernice rossa. Lungo il corteo esposte anche le bare di legno per ricordare le migliaia di vittime nei luoghi di lavoro.

