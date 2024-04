Il contributo di 5 euro per scoraggiare l'arrivo di visitatori nei giorni di punta

Venezia sperimenta il contributo d’ingresso per scoraggiare l’arrivo di turisti nei giorni di punta. I visitatori arrivati in città per il 25 aprile hanno raccontato di non avr avuto grandi difficoltà per pagare il contributo di 5 euro anche se non tutti sono d’accordo con l’iniziativa. Davanti ai principali punti di arrivo sono stati affissi cartelli che avvisano i visitatori del nuovo obbligo per una fase di prova di 29 giorni fino a luglio. Circa 200 steward pronti ad aiutare le persone con il download di un codice QR mentre un chiosco è stato allestito per quanti non dispongono di uno smartphone. I trasgressori rischiano multe da 50 euro a 300 euro. L’obbligo si applica solo a chi arriva tra le 8:30 e le 16. Al di fuori di questi orari, l’accesso è libero.

