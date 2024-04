Il sindaco Gualtieri: "Garantiamo i diritti a due bellissime bambine e alle madri pieni doveri nei loro confronti"

Dopo aver incassato il sì del Tribunale di Roma sulla correttezza della trascrizione dei certificati di nascita redatti all’estero per i bambini con due mamme, il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri comunica di aver effettuato due nuove trascrizioni di tali atti. “Con emozione oggi abbiamo trascritto altri due atti di nascita formati all’estero di figlie di due mamme. Con questo atto garantiamo i diritti a due bellissime bambine e alle madri pieni doveri nei loro confronti”, ha detto il primo cittadino romano. “Un atto giusto e di buon senso, che sarebbe sbagliato e ingiusto non trascrivere o farlo in modo parziale. Un atto pienamente legittimo oltre che doveroso, come riconosciuto da numerose sentenze e recentemente dal Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso contro la trascrizione integrale di un certificato estero con due mamme da me effettuata lo scorso 9 giugno”, ha aggiunto, spiegando che Roma “è in prima linea nella promozione dei diritti e contro ogni forma di discriminazione e rinnova il suo appello al Parlamento affinché dia finalmente al Paese una legge chiara per le famiglie omogenitoriali che assicuri i loro diritti. Con questo gesto concreto, ribadiamo, con coerenza, di essere al fianco della comunità Lgbtq+ per rendere Roma una città sempre più aperta, accogliente, inclusiva, che sappia riconoscere i diritti di tutte e di tutti“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata