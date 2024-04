Clima eccezionalmente freddo sull'Italia con nuovi temporali al Nord e nevicate fino a quote basse

Clima eccezionalmente freddo sull’Italia in questo avvio di settimana con nuovi temporali al Nord e neve fino a quote basse. Sono caduti circa 25 centimetri di neve tra ieri e oggi sull’Appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino e Palagano e in tutto il Frignano, nella zona di Sestola, Fanano e fino a Pavullo e Serramazzoni, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia di Modena per la pulizia delle strade. Neve anche nella zona di Montese e Zocca, con accumuli di oltre 20 centimetri.

Come riferito da una nota della Provincia di Modena, sono stati segnalati alcuni disagi dovuti alla presenza di rami in strada a causa dell’accumulo di neve, in particolare sulla strada provinciale 324 tra Montecreto e Sestola, sulla strada provinciale 4 nella zona di Fanano, sulla strada provinciale 32 tra Montefiorino e Frassinoro, sulle strade provinciali 24 e 28 a Palagano e Savoniero. Disagi anche sulla strada provinciale 27 di Montese e sulla provinciale 34 di Maserno. Sulla provinciale 486 a Riccovolto un mezzo pesante intraversato blocca il transito e in attesa dell’intervento di rimozione da parte dei vigili del fuoco, la strada è interrotta dal bivio “Raggia” con la strada provinciale 32 fino all’abitato di Riccovolto. Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia di Modena dispone, quest’anno, di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate (di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura). I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

