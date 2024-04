Operazione della Polizia in tutta Italia

La Polizia di Torino ha eseguito diverse misure cautelari in tutta Italia nei confronti di anarco-insurrezionalisti responsabili dei reati di devastazione, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale commessi in occasione della manifestazione nazionale svoltasi a Torino il 4 marzo 2023 in solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Le indagini condotte dai poliziotti della Digos scaturiscono dai gravi atti di intemperanza con lanci di bombe carta e corpi contundenti contro le forze dell’ordine e di danneggiamento diffuso di numerose vetrine di esercizi pubblici, banche, arredo urbano, monumenti, autovetture private.

