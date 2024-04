Il grave incidente lunedì mattina nei boschi sopra Nova Levante

Un grave incidente sul lavoro si è verificato lunedì mattina nei boschi sopra Nova Levante, in Alto Adige. Un ragazzo di circa 22 anni è morto dopo essere stato colpito da un albero che stava cadendo, rimanendo intrappolato nei rami. L’allarme è stato dato da un collega della vittima poco dopo le 9. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e al soccorso alpino, è intervenuto l’elicottero di soccorso Pelikan 1, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La guardia di finanza indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in una zona particolarmente impervia.

