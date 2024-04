Foto da Instagram

Il famoso parrucchiere denuncia la violenza sui social: "Preso a schiaffi e pugni davanti agli occhi di tutti"

Federico Lauri, noto anche come Federico Fashion Style, è stato aggredito e insultato perché gay. Lo ha fatto sapere lui stesso in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Sono stato aggredito, ancora esistono gli omofobi”, ha detto il famoso parrucchiere mentre si trovava in ospedale a Colleferro (Roma). La violenza è avvenuta su un treno Italo “davanti agli occhi di tutti”, scrive il 34enne di Anzio sui social. “E’ vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto ciò. Preso a schiaffi e un pugno in faccia”. “Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso. Grazie per i mille messaggi”. “Ma vi prego, smettetela di chiamare la gente f****o! L’omosessualità non è una malattia!”, ha aggiunto.

