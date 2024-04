Il manutentore è rimasto incastrato tra la cabina dell'elevatore e la porta di un piano

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Sicilia: questo pomeriggio un dipendente di una ditta di manutenzione di ascensori di 31 anni ha perso la vita mentre era impegnato a sbloccare un ascensore di un condominio di via Marchese di Casalotto ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Il manutentore è rimasto incastrato tra la cabina dell’elevatore e la porta di un piano.

Da quanto ricostruito dai vigili del fuoco di Acireale che hanno liberato l’uomo quando ormai era privo di vita, l’ascensore si è improvvisamente mosso mentre il tecnico stava ancora operando. All’interno della cabina c’era una donna che è stata soccorsa dai sanitari del 118 per lo shock. Non sono ancora chiari i motivi per cui l’ascensore ha ripreso a funzionare, incastrando l’operaio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’ispettorato del lavoro che stanno effettuando tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’infortunio mortale sul lavoro. Il tecnico era stato chiamato nel pomeriggio dopo che la donna era rimasta bloccata nella cabina fra un piano e l’altro.

