"Ci difenderemo nel processo” dice l’avvocato della ragazza accusata di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni

Arresto convalidato e nessuna misura cautelare sono le decisioni del giudice del Tribunale di Roma sia per il ragazzo che per la ragazza fermati ieri durante gli scontri davanti alla Sapienza e al Commissariato di San Lorenzo. I due giovani sono usciti dal Palazzo di Giustizia dopo la fine dell’udienza a Piazzale Clodio dove hanno trovato una cinquantina di manifestanti radunatisi in loro sostegno. “La ragazza è libera e affronterà il processo da libera. Ci difenderemo nel processo il 22 maggio” dice Francesco Romeo, l’avvocato della ragazza accusata di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. “È stata fermata in un momento di concitazione in cui i reparti mobili della Polizia erano schierati in Via dell’Università. Il cane? Sì aveva un cane. Uno non va a fare gli scontri con un cane, un cane piccolino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata