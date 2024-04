L'incidente lungo la Strada statale 100 “Di Gioia del Colle”. Una terza persona è rimasta ferita

Due persone sono morte martedì pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura lungo la Strada statale 100 “Di Gioia del Colle”. Le vittime sono un dodicenne e la madre. La strada è stata provvisoriamente chiusa a San Basilio, in provincia di Taranto. Nello scontro, una terza persona è rimasta ferita. Il personale di Anas – fa sapere la società – è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

