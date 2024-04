Il ceceno Bissoultanov è irreperibile

I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 23 anni per il cittadino ceceno, Rassoul Bissoultanov, accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto al culmine di una rissa in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, la notte tra il 12 e il 13 luglio 2017. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalle difese dall’imputato dopo la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, emessa nel 2023. L’imputato, su cui pende un mandato di cattura internazionale, è ancora irreperibile.

