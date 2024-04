Immagine di repertorio

Coinvolte tre auto e un camion che trasportava rifiuti. Disperso parte del carico del mezzo pesante, con disagi al traffico

Incidente tra tre auto e un camion, che si è ribaltato, sull’A1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Valdichiana, in direzione Firenze. Il tir, che trasportava rifiuti, ha disperso parte del suo carico, rendendo così necessaria la chiusura del tratto. Il traffico è bloccato e si registra una coda di 5 chilometri, sottolinea Autostrade per l’Italia. Sul posto sono presenti il personale di Aspi e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Per chi è diretto verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria di Chiusi, dove si registrano 5 chilometri di coda, Aspi consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze, si consiglia invece di uscire a Orte, utilizzando la E45 in direzione di Perugia, con successivo rientro in autostrada a Valdichiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata