L'intervento dei vigili del fuoco domenica in provincia di Viterbo

I vigili del fuoco hanno soccorso una famiglia di quattro persone che era rimasta bloccata in cima alla ruota panoramica di Bolsena, in provincia di Viterbo, a causa di un problema elettrico. Nelle immagini si vedono i soccorritori raggiungere la famiglia con l’autoscala per poi riportarla a terra.

