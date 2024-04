Alla manifestazione nella Capitale circa 1500 persone: spunta anche una bandiera dell'Iran

Cori e insulti contro la bandiera di Israele, tra quelle dei paesi del mondo issate davanti alla sede della Fao a Roma, durante il corteo pro Palestina, nel quale spunta anche una bandiera della Repubblica islamica dell’Iran. Alcuni manifestanti si sono fermati per contestare Israele in corrispondenza della bandiera dello Stato che era presidiata dalle forze dell’ordine per evitare atti di vandalismo. Alla manifestazione circa 1500 persone partite nel pomeriggio da piazzale Ostiense in direzione Piazza Vittorio.

