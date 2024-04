Le vittime sono due giovani di 12 e 14 anni di Settimo Milanese. Venivano pedinate fino a casa

Un 22enne, cittadino ecuadoriano, è stato arrestato a Settimo Milanese per tentata violenza sessuale su due ragazzine di 12 e 14 anni.

Due i distinti episodi ricostruiti dai carabinieri. Nel primo caso, risalente al 30 gennaio 2023, la vittima, mentre stava passeggiando con il proprio cane, era stata pedinata dall’uomo che dopo averla raggiunta all’interno del condominio in cui la ragazza abitava, l’aveva stretta a sé con la forza vicino all’ascensore. La giovane era tuttavia riuscita a divincolarsi.

Nel secondo caso, avvenuto il 19 febbraio scorso, il 22enne, con un’azione pressoché identica, aveva avvicinato un’altra ragazza minorenne all’uscita da scuola, pedinandola fino all’ingresso del suo palazzo. Dopo essere salito con lei in ascensore, all’apertura delle porte con una mossa repentina, l’aveva afferrata per il maglione tentando di tirarla verso di sé. Anche in questo caso la giovane era riuscita a fuggire.

L’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stata eseguita il 10 Aprile a Settimo Milanese dai Carabinieri della locale Stazione. L’arrestato è stato condotto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata