Definito dagli organizzatori della mobilitazione 'Codice della strage'

Manifestazione per le strade sicure a Milano, nel terzo e ultimo giorno del G7 dei trasporti, organizzato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Una manifestazione contro il nuovo codice della strada voluto dal ministro definito dagli organizzatori della mobilitazione ‘Codice della strage’: “Lo stesso Ministro Matteo Salvini – scrivono sui social gli organizzatori – che sta spingendo per far approvare un nuovo Codice della strada che in tantissime associazioni a partire da quelle di familiari vittime sulla strada e persone abbiamo definito: ‘Codice della strage’: l’Italia è tra i paesi al mondo dove sulla strada si muore di più e questo codice incredibilmente renderà le nostre strade ancora meno sicure: è difficile a pensarsi ma Salvini ci sta per riuscire. Per questo organizziamo una grande manifestazione: per far vedere a Salvini e al mondo che c’è un’altra strada”.

