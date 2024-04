La vittima, un uomo di 60 anni, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola

Avrebbe ucciso il vicino dopo una lite condominiale, sparandogli. È successo a Parete, comune dell’agro aversano, una macro area della provincia di Caserta, dove intorno alle 16 i carabinieri sono intervenuti in una palazzina di via 2 agosto. A sparare un 74enne che avrebbe ucciso il vicino, di 60 anni, per una lite condominiale, forse per una questione di parcheggio. Il 74enne è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Aversa. In corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma.

