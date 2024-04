Il ragazzino è stato colpito alla nuca e alla spalla, non è in gravi condizioni

Hanno litigato a scuola, per motivi ancora in fase di accertamento, fino a quando uno dei due ha estratto il coltello e ha colpito l’altro alla nuca e alla spalla. La lite è esplosa stamani al Ciofs, entro di formazione, di Viale Istria a Trieste. I due ragazzi hanno entrambi 16 anni. Il ragazzino accoltellato è stato soccorso e trasportato nell’ospedale materno infantile di Burlo e non è in gravi condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata