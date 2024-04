Immagine di repertorio

Un mezzo pesante si è incendiato nel tratto tra Valdarno e Arezzo

Poco prima delle 16, sull’Autostrada del Sole, A1, un mezzo pesante si è incendiato nel tratto tra Valdarno e Arezzo. Il traffico è paralizzato dal chilometro 357 in direzione Napoli. L’incidente in un primo momento aveva determinato il blocco del traffico in entrambe le direzioni.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Valdarno. In direzione di Firenze, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si sono formati 4 km di coda, Autostrade per l’Italia consiglia di proseguire sulla SR 69 fino a Valdarno da dove si potrà rientrare in A1, percorso inverso per chi viaggia in direzione sud. Per lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia verso sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

