"È stato un lungo percorso, ma comincia a ricostruirsi verità processuale", ha aggiunto

“Siamo soddisfatti che finalmente in una pubblica udienza comincia a ricostruirsi la verità processuale su chi era Giulio e mandare così via un po’ di ombre. E’ stato un lungo percorso, sarà ancora lungo, ma direi che per ora c’è soddisfazione”. Così Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, al termine dell’udienza di oggi nel processo sull’omicidio del ricercatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata