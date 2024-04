Immagine da Facebook

Un incendio ha colpito un trasformatore nell'impianto di Bargi. Vigili del Fuoco: "Incidente sotto il livello dell'acqua, non riusciamo a entrare"

Una esplosione è avvenuta martedì intorno alle 15 nella centrale idroelettrica di Bargi che interessa il bacino artificiale di Suviana, in provincia di Bologna. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti della prefettura di Bologna ci sarebbero tre morti, tre feriti e sei dispersi. Enel Green Power, società del gruppo Enel che si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili, ha informato che “nel primo pomeriggio di oggi un incendio ha interessato un trasformatore della centrale idroelettrica di Bargi (BO)“. Sul posto si stanno recando il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, insieme al prefetto Attilio Visconti. Oltre 40 i vigili del fuoco al lavoro.

Vigili Fuoco: “Incidente sotto livello dell’acqua, fatichiamo a entrare”

L’esplosione nella centrale elettrica di Suviana “si è verificata sotto il livello dell’acqua, al livello meno 9, c’è parecchio fumo, fatichiamo a entrare nei locali, che in questo momento sono sommersi”. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici, intervistato da e’TV-Rete 7. “Per prestare soccorso servono visibilità e basse temperature. Quando arriveremo al piano dell’incidente capiremo meglio. Anche dopo avere contattato il responsabile Enel dell’impianto”, ha spiegato.

Comandante VvFf: “Ancora non preciso numero di dispersi”

L’esplosione “ha provocato dei feriti, di cui almeno uno grave, e dei dispersi. Il numero preciso si potrà avere non appena si riuscirà a contattare un responsabile Enel dell’impianto, non presente sul posto”, ha aggiunto Turturici.

Comandante VvFf: “In piano esplosione c’erano trasformatori”

Al momento, ha detto ancora Turturici, le cause che hanno provocato l’esplosione “non le conosciamo. C’è chi parla di scoppio, chi di esplosione. In quei piani c’erano i trasformatori. Servirà una testimonianza di chi era sul posto. I locali ora sono sommersi dall’acqua secondo le prime informazioni che abbiamo. Se non si mette a disposizione per le indagini il luogo dell’incidente è difficile ipotizzare una determinata tipologia di scenario o un’altra”.

Enel Green Power: “Attivate tempestivamente misure di sicurezza”

Enel Green Power comunica con una nota “che ha tempestivamente attivato tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne per garantire il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione a tutela del proprio personale. Enel è in contatto e stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco ed Autorità competenti“.

