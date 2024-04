Operazione congiunta di carabinieri e polizia

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze, coadiuvati in fase operativa dai militari della Compagnia di Pisa e da personale della Polizia di Frontiera Aerea di Pisa, hanno sottoposto a fermo tre uomini, di età compresa fra i 33 e 43 anni, tutti cittadini romeni e senza fissa dimora, ritenuti responsabili del furto con spaccata perpetrato ai danni del negozio di ottica ‘Bottega di Sguardi’, nella centralissima via Marconi, durante la notte del 26 marzo. Gli indagati, utilizzando una Fiat 500 di colore rosso come ariete, hanno sfondato la porta d’ingresso al fine di penetrare all’interno del negozio rubando prodotti per un valore di oltre 50 mila euro. Una volta entrati nel negozio, in circa 30 secondi, gli indagati sono riusciti a saccheggiare la bottega arrecando danni dall’elevato valore economico. Le indagini hanno consentito di far luce su di un sodalizio criminale che era giunto in Toscana il 15 marzo scorso e che, come emerso attraverso una minuziosa analisi dei loro spostamenti, sapeva ben muoversi fra le province di Pisa e Firenze. I tre sono stati bloccati dai carabinieri all’Aeroporto di Pisa, pronti a imbarcarsi su un volo diretto a Bucarest. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva.

