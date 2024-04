Molte le iniziative, Palazzo Madama illuminato di blu

Il Senato della Repubblica aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore blu dal tramonto di martedì 2 aprile all’alba di mercoledì 3 aprile.

Alcune iniziative per la Giornata

Tutti in acqua per sensibilizzare sui temi della disabilità e in particolare dell’Autismo e dei disturbi mentali gravi. È questo il senso della ‘Abbracciata collettiva’ che si terrà contemporaneamente in nove città italiane il 6 e 7 aprile, settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo. Una maratona in piscina di 30 ore (dalle 7.30 del 6 aprile alle 13.30 del giorno dopo), promossa dalla cooperativa sociale T.M.A. Group, in cui tutti potranno partecipare nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la Tma (Terapia multisistemica in acqua) – metodo Caputo-Ippolito. Si tratta di una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere la persona con disturbi della comunicazione, relazione, disturbo dello spettro autistico a una relazione significativa. È un intervento che utilizza strategie su base cognitivo-comportamentale. Supporta una migliore gestione delle emozioni, delle autonomie e dell’interazione sociale.Tutti i partecipanti comunicheranno il proprio nome ed i metri percorsi in vasca all’assistente bagnante. I metri percorsi in vasca rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Un modo per condividere con loro una piccola parte del percorso della loro vita e per “ab-bracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti dei loro bambini speciali, spesso negati. Un segnale di vicinanza e di condivisione attraverso lo sport che riesce ad abbattere le barriere e a rendere tutti uguali.

Cosa significa disturbi dello spettro autistico

spettro autistico si intendono una serie di disturbi del neuro-sviluppo ad esordio in età evolutiva. Tali disturbi autismo presentano una espressività clinica variabile fra soggetto e soggetto e, nello stesso soggetto, nel corso del tempo. A fronte di questa variabilità clinico-espressiva, i disturbi dello spettro autistico presentano un set di comportamenti sufficientemente definiti che riconducono a specifici deficit nell'ambito di alcune specifiche aree funzionali. Ecco le aree funzionali principalmente coinvolte dai disturbi dello spettro autistico: l'interazione sociale, la comunicazione sociale, la flessibilità dei processi di pensiero.

