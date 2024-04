La valanga in Valstrona che ha isolato 450 persone

Ancora diversi smottamenti non sono stati rimossi, il Lago Maggiore uscito sulle passeggiate del lungolago a Verbania

IN AGGIORNAMENTO – Il maltempo che ha colpito mezza Italia nella notte di Pasqua non ha dato tregua neanche a Pasquetta: Livigno è rimasta isolata molte ore, frane in Piemonte e a Genova, massi sulla A23 hanno costretto alla chiusura un tratto di strada nei pressi di Udine. Nella notte la situazione sembra rientrata ma sono ancora molte le criticità soprattutto idrauliche: ieri il Lago Maggiore è fuoriuscito dagli argini sulla passeggiata a Verbania.

Cinque giovani rimasti bloccati, nel pomeriggio di ieri, dall’innalzamento dell’acqua su un isolotto in mezzo al fiume Brenta, in località Santa Croce Bigolina nel comune di Cittadella, e sono poi stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. I cinque giovani si trovavano sull’isolotto da ieri per trascorrere in campeggio le festività pasquali, quando oggi per le piogge incessanti il fiume si è alzato e hanno chiesto aiuto, non riuscendo più ad attraversare il fiume. Le squadre dei vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento da Padova e da Vicenza con personale Saf (Speleo Alpino Fluviale), hanno raggiunto i ragazzi sull’isolotto con un gommone da rafting. Dopo averli rassicurati hanno fatto indossare loro l’attrezzatura di sicurezza e li hanno poi recuperati con il gommone con una manovra denominata ‘Tirolese’. Nessuna persona è rimasta ferita.

Problemi di viabilità

La circolazione sulla linea Cuneo – Ventimiglia via Limone è stata sospesa ieri dalle ore 13:37 per un movimento franoso causato dal maltempo in territorio francese. Interessata anche la sede stradale. Lo comunica Trenitalia. I treni Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso.

Ieri il Lago Maggiore fuori dagli argini sulla passeggiata

Forti piogge e Maltempo in Piemonte, a Verbania il livello del Lago Maggiore si è alzato, arrivando a lambire, e in alcune aree invadere leggermente, la passeggiata del lungolago nella tarda mattinata di oggi. Le immagini a Pallanza, a pochi passi dalla sede del Comune di Verbania, mostrano l’acqua leggermente fuoriuscita sulla passeggiata. A Suna scomparsa buona parte della spiaggia del Lido, fino al muretto di contenimento. Nel frattempo nella zona ha ricominciato a piovere e c’è stata anche una forte grandinata, ieri pomeriggio, che ha interessato anche il Novarese nelle zone di Arona e Borgomanero.

La frana in Valle Strona ha tagliato a metà la montagna, isolando due frazioni ieri (circa 450 persone).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata