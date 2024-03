Non è visibile il volto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe di sesso maschile

Poco fa è stato rinvenuto un cadavere nelle acque del Tevere a Roma, altezza Lungotevere Testaccio-Ponte Sulpicio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Aventino e della compagnia di Roma Centro. Non è visibile il volto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe di sesso maschile. Sono state attivate le procedure per il recupero. Indagini in corso da parte dei militari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata