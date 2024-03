Una decina di persone si trovano in camera iperbarica in via cautelativa ma nessuno degli intossicati è in gravi condizioni

Venticinque fedeli della chiesta parrocchiale San Costanzo a Pont Canavese, nel torinese, sono stati portati in ospedale ieri sera a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta durante la veglia pasquale. Fra loro anche 6 minori. Azienda Sanitaria Zero è intervenuta a seguito di segnlazioni del 118 valutando complessivamente una cinquantina di persone. In dettaglio: 8 adulti e 3 minori sono stati portati all’Ospedale di Ivrea; 5 adulti e 3 minori all’Ospedale di Cirié; 4 adulti all’Ospedale di Chivasso e 2 all’Ospedale di Cuorgnè.

Una decina di persone si trovano in camera iperbarica in via cautelativa ma nessuno degli intossicati è in gravi condizioni. Da quanto si apprende circa 35-40 persone sui 70 presenti nella chiesa di Pont Canavese hanno mostrato sintomi di cattiva respirazione a causa di una fuga di gas monossido di carbonio. La situazione è stata messa in sicurezza da vagili del fuoco, carabinieri locali e 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata