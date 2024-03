Il reel sul suo canale Instagram

In un reel pubblicato sul suo canale Instagram, Roberto Saviano ha commentato la decisione di pentirsi presa da ‘Sandokan’ Schiavone, boss del clan dei Casalesi. “Sarà davvero così? Collaborerà dando informazioni importanti o farà come il figlio e la moglie, e altri ex capi, che ad oggi hanno detto molto poco?”, si chiede Saviano. “Conscio della debolezza dello Stato alla ricerca solo di poter comunicare un pentimento, gli basterà dare qualche prova di omicidio, qualche tangente ed evitarsi l’ergastolo? Riuscirà a farlo senza svelare dove si trovano i soldi della camorra e senza dimostrare i legami politici imprenditoriali reali? Lo scopriremo monitorando e analizzando quello che accadrà”, aggiunge lo scrittore napoletano.

