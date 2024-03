Lo hanno detto i parenti a 'Chi l'ha visto?', sembra che il giovane fosse diretto all'isola di Keros

Edoardo Galli “era diretto in Grecia, ora ci andremo insieme”. Lo hanno detto a ‘Chi l’ha visto?’ i genitori dello studente scomparso da Colico il 21 marzo e ritrovato ieri mattina alla Stazione Centrale di Milano. Papà Alessandro e mamma Natalia hanno ringraziato tutti e raccontato che Edoardo voleva andare a Keros, un’isoletta disabitata delle Cicladi, anche se “il perché non lo sappiamo, è un posto piccolo, isolato e al caldo”. “Ci ha fatto preoccupare, ma comunque è qua. All’isola di Keros ci andremo tutti e quattro”, ha concluso il padre. Secondo quanto finora accertato, Edoardo – che ha anche una sorella più piccola – ha viaggiato da solo in autobus fino al confine tra Croazia e Montenegro, dove il 27 marzo è stato controllato dalla polizia croata. Da qui la decisione di tornare a casa. A Milano Centrale è stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori che ha avvisato la Polfer. Durante le ricerche, che inizialmente si erano concentrate in montagna, la procura e i carabinieri di Lecco avevano diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza che lo avevano ripreso in stazione.

