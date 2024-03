Il latitante alla vista dei militari avrebbe anche tentato di sottrarsi all’arresto

I Carabinieri del Gruppo di Locri e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno arrestato Bruno Gioffrè, 33enne di San Luca, inserito recentemente nell’elenco dei latitanti pericolosi, sfuggito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Messina, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Impasse’, poiché ritenuto appartenente ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il latitante alla vista dei militari avrebbe anche tentato di sottrarsi all’arresto, venendo però immediatamente bloccato dai militari dello Squadrone Eliportato ‘Cacciatori’ di Calabria che avevano completamente cinturato l’area. Gioffrè è stato scovato nell’abitazione di una coppia di coniugi a lui vicini per vincoli di parentela, che sono stati arrestati in flagranza di reato per aver fiancheggiato e favorito la sua latitanza, offrendogli vitto e alloggio.Bruno Gioffrè è stato portato nel carcere Arghillà di Reggio Calabria, mentre i favoreggiatori sono stati messi agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. La cattura è stata resa possibile grazie anche al coordinamento e alla sinergia tra le Procure Distrettuali di Reggio Calabria e Messina e della Procura di Locri.

