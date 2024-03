Irrogate sanzioni per migliaia di euro

A pochi giorni dalla Pasqua il team investigativo di Essere Animali è tornato sulla A4 al confine tra Italia e Slovenia per effettuare attività di monitoraggio dei camion carichi di agnelli che arrivano dall’Est Europa e che sono diretti ai macelli in Toscana, Lazio e Puglia. Sui veicoli monitorati dalle associazioni, provenienti da Ungheria, Romania, Slovacchia e Polonia, sono state riscontrate ancora una volta diverse problematiche in violazione delle norme UE: sovraffollamento, presenza di animali non svezzati su mezzi non adeguati ad alimentarli. Sanzioni per migliaia di euro.

All’interno di un camion in arrivo dalla Romania e diretto in Puglia, è stato individuato un agnello incapace di reggersi sulle zampe, il quale è stato affidato a Essere Animali per iniziativa della veterinaria dell’Asl intervenuta insieme alle autorità. L’agnellino è adesso sotto le cure di un veterinario. Anche in questo caso, il camion non risultava idoneo a proseguire il viaggio ed è stato inviato a un posto di controllo in provincia di Perugia, dove gli animali sono stati scaricati e rifocillati. Nei giorni seguenti sono stati caricati su un altro camion e hanno proseguito il viaggio verso un grosso macello nel barese.

