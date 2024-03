Il delitto a Cologno al Serio. Sia vittima che presunto assassino sono di nazionalità nigeriana

Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal convivente giovedì pomeriggio intorno alle 14.30 all’interno della loro abitazione in via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Entrambi sono di nazionalità nigeriana e sembra fossero soli al momento dell’omicidio. L’uomo, un 43enne, è stato poco dopo arrestato dai carabinieri di Treviglio.

