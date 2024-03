Pd, Avs e Iv si sono riservati di chiedere anche l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi

Ascoltare in commissione Antimafia, dopo aver esaminato gli atti, il procuratore di Bari Roberto Rossi, il sindaco Antonio Decaro e il governatore della Puglia Michele Emiliano. È questo, secondo quanto apprende LaPresse, l’orientamento emerso nel corso dell’ufficio di presidenza della commissione. Dopo l’esame degli atti e queste tre prime audizioni, poi, Pd, Avs e Iv si sono riservati di chiedere anche l’audizione del ministro dell’interno Matteo Piantedosi per le “modalità improprie” che hanno portato all’attivazione della commissione del Viminale per il comune di Bari. La presidente della commissione Chiara Colosimo (FdI), secondo quanto viene riferito, si è detta però contraria.

