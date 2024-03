La vittima, italiano e non noto alle forze dell'ordine, si sarebbe trovato nel luogo dell'aggressione perché di passaggio

Un uomo di 39 anni è stato trovato in strada con ferite da arma da fuoco al bacino e a una gamba in via Giuseppe Vincenzo Walder, a Varese. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino dai soccorritori del 118, intervenuti sul posto alle 15.45. Nessuna indicazione, al momento, sulla dinamica, l’evento è al vaglio della polizia.

Da quanto si apprende il ferito, raggiunto dal colpo d’arma da fuoco al linguine, non avrebbe visto il suo aggressore. La vittima, italiano e non noto alle forze dell’ordine, si sarebbe trovato nel luogo dell’aggressione perché di passaggio. Al momento sono in corso le indagini da parte degli agenti della Questura di Varese che analizzeranno anche le immagini delle telecamere della zona.

