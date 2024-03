Omaggi sono stati depositati sul luogo del ritrovamento

Si tengono oggi i funerali di Saman Abbas, la diciottenne di origine pakistane che si ritiene sia stata uccisa dalla famiglia nel maggio 2021 a Novellara, a Reggio Emilia. Omaggi sono stati depositati sul luogo del ritrovamento del cadavere.

La sindaca di Novellara: “Cerimonia privata”

“Per rispettare la sua richiesta e soprattutto per tutelare il fratello Ali Heider la breve cerimonia, che avverrà nel cimitero di Novellara, sarà come già annunciato strettamente riservata“, ha dichiarato giorni fa la sindaca Elena Carletti, aggiungendo che gli aspetti organizzativi saranno valutati la prossima settimana dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. “Sempre in quella sede ragioneremo sulle modalità con cui, una volta concluso il funerale, permettere ai cittadini di Novellara e a tutti coloro che lo desiderano di portare il loro ultimo saluto a Saman – ha proseguito Carletti -. Saman, dunque, resterà per sempre a Novellara e nel cuore di tutti noi. Rimarrà per il profondo dolore che questa tragedia ha suscitato in tutti i novellaresi, perché Saman è nostra concittadina onoraria e perché riposerà per sempre in luogo del nostro cimitero che ci è particolarmente caro, tra l’area dedicata ai bambini e quella che accoglie Augusto Daolio. Rimarrà anche attraverso il fondo che abbiamo istituito in sua memoria per realizzare azioni concrete di sostegno e percorsi di inclusione delle donne, di ogni etnia e religione, la prima delle quali partirà a breve”.

