Sulla targa che li ricorda si parla dello "svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi collegati esteri”

Quella sul lago Maggiore, finita in tragedia, non era una gita ma una missione speciale dei servizi segreti. Ad anticiparlo è stata prima Repubblica online (domenica) poi Open, ieri. L’imbarcazione ‘Good…uria’, naufragata il 20 maggio 2023 sul lago Maggiore, trasportava agenti segreti: se questo dettaglio era già emerso, non era chiara la storia. Ma in questi giorni si è tenuta la cerimonia per la Giornata della memoria dei caduti dell’Intelligence 2024, che ha reso la cosa ufficiale: Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, agenti dei servizi segreti italiani, quel giorno si trovavano in barca con altri 007 impegnati nello “svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi collegati esteri”. Lo rivelano la targa a loro dedicata e il modo in cui sono stati ricordati i due appartenenti ai servizi.

