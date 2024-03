Otto persone sottoposte a misure cautelari, mentre nei confronti di 59 persone e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro

Vendevano prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’Iva. Smantellato un sodalizio criminale nell’operazione “Fuel Family” coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea. Otto persone sottoposte a misure cautelari mentre nei confronti di 59 persone e 13 imprese sono stati sequestrati beni per circa 300 milioni di euro. Il provvedimento, si legge in una nota della Gdf, trae origine dalle indagini condotte nei confronti di un’associazione per delinquere composta da almeno dieci persone, alcuni dei quali legati da vincoli familiari, con ramificazioni in Italia e all’estero. Cinque indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre tre sono destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere, frode all’Iva e riciclaggio.

