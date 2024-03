Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Pronta legge a favore famiglie"

“La Campania ha già adottato provvedimenti straordinari in favore delle famiglie. Siamo gli unici in Italia ad averlo fatto. Stiamo lavorando ad una apposita legge regionale in favore delle famiglie e della natalità”. Queste le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto presso la sede della Camera di commercio di Napoli al forum regionale delle associazioni familiari della Campania sul tema del calo di natalità, insieme al Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale Franco Picarone e al Presidente nazionale del Forum Famiglie Adriano Bordignon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata