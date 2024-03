Dalle 21 di sabato invece incroceranno le braccia i lavoratori del gruppo Fs

In corso a Milano oggi, 22 marzo, uno sciopero dei lavoratori dei mezzi pubblici dell’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) appartenenti al sindacato Al Cobas. Possibili disagi sul servizio dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, comunica Atm sul suo sito.

M2 in servizio tra Assago e Cascina Gobba

Disagi sulla linea M2, secondo quanto comunicato da Atm sul suo account X. La linea ‘verde’ fa servizio solo tra Abbiategrasso/Assago e Cascina Gobba. Chiudono le tratte Gobba/Gessate e Gobba/Cologno, mentre tram, bus e filobus sono in servizio. Il servizio – precisa Atm – continua su tutte le altre linee metropolitane e di superficie. Disagi però vengono segnalati per chi è in attesa dei mezzi di superficie con attese che, in alcuni casi, superano i 30 minuti.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero, dichiara Al Cobas, è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l’aumento di €150 netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario”.

Dalle 21 di sabato sciopero personale Fs

È solo l’inizio, però, di quello che si preannuncia come un weekend di disagi per i viaggiatori in Italia. Alcune sigle sindacali autonome hanno infatti proclamato scioperi nazionali del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 marzo. Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata